MANDRAGORA, Nico è impressionante. Italiano...

Rolando Mandragora, centrocampista viola, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Ci stiamo allenando bene a Moena, c'è entusiasmo e ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare. Gol? Il piede si sta scaldando, spero di segnarne almeno 3... E mi tengo basso! Firenze? Sono qui perché i viola hanno creduto in me più di tutti, infatti il Torino non ha esercitato l'opzione che aveva. Ed è stato semplice scegliere, sono felice: qui c'è grande ambizione. Obiettivi? Spero in una stagione all'altezza delle aspettative, sarei contento se ci confermassimo entrando in Europa. Italiano? Lavora molto sui dettagli, cura tutto, poi ha entusiasmo. Modelli? Mi piace Casemiro, amo fare il play ma posso fare anche la mezzala. Crescita? Con Juric sono migliorato tanto, lui sa come valorizzare i propri calciatori. Mi ha fatto giocare a tutto campo. Tifo? La mia squadra del cuore è il Napoli, la mia terra. Ora sono concentrato solo sulla Fiorentina, ma un giorno chissà... Squadra? Chi mi ha impressionato tanto è Nico Gonzalez: fortissimo".