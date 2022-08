MANDRAGORA AL 90', Io fortunato ma ottima prova

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria all'ultimo secondo con la Cremonese: "Sono stato fortunato. Era importante vincere perché avevamo fatto un'ottima prestazione, sarebbe stato un peccato non portare a casa i tre punti. È stata una vittoria difficile, sappiamo che ci saranno partite difficili in campionato, dobbiamo affrontarle tutte nel migliore dei modi. Per fortuna sono arrivati i tre punti, siamo tutti felici per questo. Mi piacerebbe disputare una stagione all'altezza. Lo merita la piazza, credo di meritarlo io come tutta la squadra. Volevo esultare sotto la Fiesole, farlo all'esordio mi ha reso felice. Quanti gol farò? Spero di farne tanti altri".