MANCINI, Domani vogliamo vincere. Verratti ok

"Cosa chiedo alla mia squadra? Di giocare come sempre, in modo offensivo e di fare le cose per bene". Roberto Mancini, a Sky Sport alla vigilia della gara contro il Galles, parla così: "Puntiamo a vincere per chiudere il girone in testa. Sarà difficile, giochiamo alle 18 e farà ancora più caldo, vediamo".

C'è la possibilità di fare turnover? "Sarà la terza gara in 10 giorni, e le prime due sono state dispendiose. Alcuni giocatori ovviamente sono più stanchi di altri e questo è forse l'unico momento per fare dei cambi".

Verratti è pronto? Può giocare domani? "Non ha ovviamente la condizione fisica al 100% come possono avere altri, ma allo stesso tempo ha le qualità tecniche che possono sopperire a questa mancanza. Sì, può giocare, se dall'inizio a o gara in corso però lo vedremo domani".

Cambierà qualcosa in attacco? Spazio a Chiesa nel tridente? "Chiesa può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, anche punta esterna. Anche se il suo ruolo è esterno destro o sinistro, e lo fa benissimo".