MALUSCI, Drago se non gioca, lo perdi. Vlahovic...

L'ex difensore Alberto Malusci ha parlato in diretta a TMW Radio, durante Stadio Aperto iniziando dalla partita di stasera tra Fiorentina e Genoa: "La partita sarà un’incognita, dopo l’esonero anche di Shevchenko i ragazzi del Genoa vorranno prendersi responsabilità. Sulla carta una sfida semplice, nell’atto pratico non troppo”.

La Fiorentina è stata presuntuosa a Torino?

"Non credo, la squadra rispecchia il suo allenatore che non è uno di quelli che prendono le partite sotto gamba. Una partita no ci può stare, specie dopo la sosta, e la cosa importante era accantonare subito la brutta prestazione. La vittoria di Coppa Italia ha allontanato tutti i dubbi".

Italiano deve insistere con Dragowski?

"Se stasera non lo metti in campo, l'hai perso. Sarebbe andare più sulla bocciatura che sulla riconferma: quest'anno non ha fatto benissimo ma capitano gli alti e bassi".

Quanto incide la situazione Vlahovic nella Fiorentina?

"Non può passare inosservata, perché anche Milenkovic è nella sua stessa situazione ma non fa il solito rumore. Purtroppo non ci voleva questa cosa in un'annata così buona della Fiorentina... Nel primo round il ragazzo ha risposto alla grande, ma ora siamo alla seconda rottura e convivere con questa situazione non è facile. Anche l'allenatore deve fare scelte combattute...".