MALEH, Ecco il jolly d'attacco che arriverà a giugno

Ad inizio mercato la Fiorentina si è assicurata, nella notte di giovedì scorso, il cartellino di Youssef Maleh, giocatore classe '98 del Venezia, pilastro della Nazionale U21 azzurra con spiccate doti da trequartista, ma capace di ricoprire più ruoli a centrocampo. Ad agevolare la trattativa i buoni rapporti con l'agente del giocatore, Minieri e l'accordo economico stipulato col Venezia. Il giocatore ha un contenzioso aperto con la società lagunare per la decisione di non rinnovare ad inizio stagione. Resterà in Veneto, ma con scarsissime possibilità di giocare. Poi a giugno, la Fiorentina farà la mossa finale. Ne parla La Nazione.