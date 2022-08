M. SERENA, Jovic? Firenze piazza ideale per rilanciarsi

Che ruolo può giocare la Fiorentina di Italiano? A precisa domanda, Michele Serena, ex calciatore tra le altre dei viola ospite a "1 Football Club”, ha risposto così: "Intanto sono contento che siano ritornati a calpestare palcoscenici europei. Un passaggio di turno sofferto ma meritato nell'arco delle due partite. Giocare in Europa è totalmente differente dal giocare in Serie A, ed avere due competizioni toglie comunque energie. Ad ogni modo, la società ha dato a mister Italiano una rosa in grado di competere su entrambi i fronti. Jovic? Non c'è piazza migliore di Firenze per rilanciarsi. Qualche anno fa si parlava del nuovo fenomeno del calcio europeo, i presupposti ci sono tutti".