M. DEPORTIVO, L'Atletico sbatte sul muro di Commisso

Il Mundo Deportivo parla ancora di Sofyan Amrabat ma sotto un'altra luce: "Caso Amrabat: l’Atletico incontra di nuovo lo stesso ‘muro'”, è il titolo del quotidiano online. Il club di Simeone è tornato alla carica per il centrocampista marocchino dopo la partenza più che probabile di Kondogbia verso il Marsiglia. Amrabat vuole giocare nella Liga e l’Atletico ha bisogno di un giocatore in quella posizione, il grande problema ha però un nome e un cognome: Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina non intende, almeno per il momento, ridurre la cifra richiesta, ovvero 30 milioni.

La Fiorentina attende movimenti dalla sponda Atletico, che per il momento non sono arrivati. E in queste condizioni l'affare non si potrà fare, così come lo stesso accadde quando i colchoneros volevano Vlahovic e pur avendo un accordo con il serbo il presidente viola non si arrese, chiedendo cifre altissime e sperando poi di rinnovare il contratto prima di venderlo qualche mese dopo alla Juventus.