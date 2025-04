Luigi De Siervo: "Entro qualche settimana avremo un commissario per gli stadi"

Direttamente dal palco del "Merger e acquisition summit 2025" organizzato da Il Sole 24 Ore è intervenuto l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo: "Oggi stiamo chiedendo da oltre tre anni al ministro Abodi e sembra che ci siamo, che da oggi a qualche settimana, avremo un commissario per gli stadi. Senza stadi moderni non potremo crescere, quello sarà veramente un cambio di paradigma perché cambierà il modo in cui vediamo lo sport: riprendere uno stadio costruito per ospitare l’atletica leggera 70 anni fa non è la stessa cosa. L’arrivo degli stranieri è stato molto bello e fondamentale per la sostenibilità del sistema: i ricavi delle grandi internazionali sono tre volte quelli delle italiane. Oggi siamo a tutti gli effetti una simpatica Babele, il confronto è più complesso anche a livello culturale ma c’è sempre un beneficio.

Voglio ringraziare anche la proprietà del Como, che in una piazza molto piccola ha saputo sviluppare una piattaforma commerciale legata anche a una realtà turistica come il lago, trasformando un brand polveroso in un brand scintillante in cui anche le star internazionali fanno a gara per essere allo stadio".