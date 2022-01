LUCCA, Vicino l'accordo col Sassuolo: si tratta

Si sta decidendo in questi minuti il futuro di Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa accostato anche alla Fiorentina nei mesi scorsi. Il classe 2000 potrebbe anticipare il salto in Serie A ed approdare nel massimo campionato già in questa finestra di mercato: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com in queste ore è in corso un altro summit, decisivo, è in corso tra Sassuolo e Pisa per il trasferimento di Lucca in Emilia. Se si troverà l'accordo, il Pisa lo sostituirà con Puscas del Reading: da stamattina ripresi i contatti e cambiate le carte in tavola, visto che ora il Pisa punta a prenderlo a titolo definitivo. Spettatrice interessata, infine, la Sampdoria: se Lucca va al Sassuolo, Defrel può essere liberato per i blucerchiati.