LOTITO, Offerta congrua per Fazzini, non c'è solo lui

Oggi Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha fatto chiarezza sulla situazione del giocatore Jacopo Fazzini, nei giorni scorsi vicino alla Lazio ma sul quale era andato anche il Napoli, rallentando il tutto. Così Fazzini, che ha saltato l'ultima partita, continua ad allenarsi con gli azzurri visto che a detta del presidente "non si è concretizzata nessuna offerta". Tirato in ballo, Claudio Lotito ha così risposto a Corsi: "Io non rispondo… Il mercato lo faccio nelle sedi competenti.

Mi è stato chiesto di fare un'offerta per Fazzini, la società l'ha fatta tramite il direttore sportivo, ognuno è libero di accettare o no. L'offerta era più che congrua, oltre 10 milioni… Non è che è o Fazzini o morte. Quando faremo il documentario vedrete che io ho allestito, oltre al centro sportivo, anche una sala scouting dove ci sono 8 persone che lavorano h24 per monitorare tutti i giocatori nel mondo".