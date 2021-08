LO MONACO, Barone senza capacità tecniche per ACF

Nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ieri su TMW Radio, Pietro Lo Monaco, dirigente dell’ACR Messina, ha parlato del prossimo campionato di Serie A e degli ultimi movimenti di mercato. Di seguito un estratto sulla Fiorentina: "Perché questa stagione dovrebbe andare meglio al terzo anno di Commisso? Per come era partita con un allenatore nuovo e l’ingaggio di Gonzalez, pensavo proseguisse nel completamento di una squadra per farla confrontare a livello medio-alto. Però si è fermata, dimostrando che c'è un impasse societario.

Va fatta chiarezza, chi gestisce come Barone, che non ha mai fatto calcio, è l’uomo di fiducia della società dovrebbe fare gestione e amministrazione, ma per la cifra tecnica c'è un’invasione di campo. Barone non ha esperienza e capacità tecniche per poter capire e dare alla Fiorentina ciò che merita. Se non si chiariscono le cose interne, difficilmente potrà prendere qualche soddisfazione. Italiano è un allenatore capace di esprimere il calcio, la squadra con Vlahovic e Gonzalez iniziava ad essere interessante ma deve fare altro per stare nei quartieri medio-alti. La proprietà non deve offendersi se si mette il dito nelle negatività: se faccio investimenti e poi mi salvo a fatica, non posso dire che ho fatto cose buone, devo dire che devo migliorare e sistemare”.