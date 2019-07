LIROLA, Oggi l'incontro. Alternativa Lala

A Milano, in occassione della compilazione dei calendari, andrà in scena un incontro tra il Sassuolo e la Fiorentina, come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito: al centro della discussione il futuro di Pol Lirola e Kevin Prince Boateng. Pradè e Carnevali parleranno di questi due giocatori. Per Boateng, sul quale c'è sempre l'Eintracht in attesa (sarebbe un ritorno), l'idea è quella di voler chiudere per un passaggio in viola. Allo stesso tempo i club torneranno a parlare per Lirola, per il quale resta una distanza tra i club, tanto che la Fiorentina sta sondando seriamente Kenny Lala dello Strasburgo, e sarebbe pronta a chiudere se con il Sassuolo non verrà raggiunta un'intesa per Lirola