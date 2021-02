LIPPI, Io dirigente viola? Ascolterei proposta. Ora...

L'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi ha parlato del momento attuale della Fiorentina, reduce dal ko di Marassi e con una classifica sempre più deficitaria dopo 22 turni. Ecco le sue parole: "Se la Fiorentina rischia? Deve lottare, deve essere consapevole della situazione in cui si trova. Succede a volte che squadre che partono con un altro obiettivo e magari con una squadra ben costruita si ritrovano per vari motivi in una posizione di classifica dove è necessario avere il coltello tra i denti per difendere la categoria. Il Torino è nella stessa situazione. In questi casi bisogna mettere uno spirito che magari si pensava non fosse necessario. Vlahovic? Ha grandi qualità, chiaramente non può essere completo a 20 anni. Deve capire che fa parte di un reparto ed è il punto di riferimento di una squadra che si affida soltanto a lui. Deve mettersi a disposizione dei compagni per il fraseggio, per gli scambi. Credo che questo un po’ gli manchi. Commisso? Sta dando entusiasmo alla città, come tutti i presidenti che investono tanto avrebbe piacere di vincere qualche partita in più. Mi piace, è una persona che ci mette tanta passione oltre che tanti soldi. Un futuro da dirigente alla Fiorentina? Dico subito che il mio tempo in panchina è finito, se arrivassero chiamate per un ruolo extra-campo andrei ad ascoltare. La società è nelle mani di una persona intelligente e colta soprattutto a livello calcistico".