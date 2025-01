LIONE, Arriva Almada. Operazione "alla Luiz Henrique"

FirenzeViola.it

Un intreccio di mercato che si infittisce sempre di più quello che vede l'interesse della Fiorentina per Luiz Henrique del Botafogo. Un ostacolo che potrebbe non far andare in porto la trattativa è John Textor, proprietario del club brasiliano e del Lione, club che sarebbe interessato a riportare il giocatore in Europa.

Il club francese, gemello appunto di quello brasiliano, sarebbe però, come potrebbe accadere per Luiz Henrique, ai dettagli per Thiago Almada, fantasista argentino di ruolo trequartista o attaccante, ruolo simile all'obiettivo viola, che farà le visite mediche questo fine settimana lasciando il Botafogo a titolo gratuito per rispettare i requisiti del DNCG. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.