LINDELOF, Piaceva alla Fiorentina, ora ci pensa il Milan

Fonte: CaughtOffside

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Victor Lindelof al Manchester United è ancora incerto, e il Milan sta cercando di approfittare della situazione del difensore centrale. Il trentenne svedese è in scadenza di contratto con i Red Devils alla fine di questa stagione, e al momento non sembra che il club inglese abbia intenzione di offrirgli un nuovo accordo, nonostante sia in squadra dai tempi di José Mourinho.

Lindelof ha accumulato 266 presenze con il Manchester United, segnando quattro gol e fornendo sette assist. Sebbene il difensore sia stato un elemento di fiducia per il club, i recenti acquisti di nuovi centrali e i rumors su un possibile trasferimento di Jarrad Branthwaite dall’Everton indicano che il 2025 potrebbe essere l'anno giusto per la sua partenza. Essendo a parametro zero, Lindelof attirerà l'interesse di molte squadre, e il Milan è una delle principali contendenti.