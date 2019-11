LECCE, Pari in extremis, Lapadula salta Firenze

Succede di tutto a Lecce. Finisce 2-2 la gara tra i padroni di casa il Cagliari, con la squadra di Liverani che acciuffa il pareggio nei minuti finali. Dopo aver siglato il risultato di 0-2 con Joao Pedro e Nainggolan, i sardi si sono fatti rimontare al Via del Mare nel finale grazie ai gol di Lapadula prima e Calderoni poi. Complici del risultato finale anche le espulsioni di Cacciatore prima e Olsen poi che hanno lasciato i propri compagni in inferiorità numerica. Nel Lecce espulso Lapadula (salterà la gara con la Fiorentina) dopo una piccola rissa con il portiere dei Cagliari che ha portato al rosso per entrambi i calciatori.