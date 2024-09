LAZIO, Si ferma Castellanos: gara coi viola a rischio

FirenzeViola.it

Si ferma il Taty Castellanos in casa Lazio. Stop muscolare per l'attaccante, che è stato costretto al cambio al 66' del match contro il Verona sul risultato di 2-1 per i biancocelesti. Infortunio alla coscia sinistra per l'argentino che ha lasciato il campo zoppicando. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni, ne parlerà già Baroni nel post-partita. Ipoteticamente se non dovesse recuperare salterà la prossima gara proprio contro la Fiorentina.