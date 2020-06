LAZIO-FIORENTINA, 4° incontro al 28° turno: i numeri

Quello in programma sabato all’Olimpico di Roma sarà il quarto Lazio-Fiorentina in occasione di una 28esima giornata di Serie A.

La prima volta fu in occasione della stagione 1974-1975, 1-0 con Chinaglia man of the match. Nel 1991-1992, 1-1 con Stroppa e Branca autori delle due reti. L’ultimo precedente è del 2012-2013, 0-2 per via dei gol firmati da Jovetic e Ljajic. Dopo il 38esimo turno i gigliati si sarebbero ritrovati ai piedi del podio, quarti, mentre gli aquilotti non sarebbero volati oltre il settimo posto.

Insomma, il bilancio di questi scontri diretti racconta di 1 successo per parte, 1 pareggio, 2 gol marcati e subiti da ciascuna squadra.

Il bilancio dei precedenti strizza l’occhio ai padroni di casa, in vantaggio per affermazioni, 34-14, e marcature, 120-65.

Non solo. La Lazio è in serie positiva quando incrocia al Fiorentina in campionato dal 2017-2018, 3 vittorie più 2 segni X fra Olimpico e Franchi. E se poi diamo uno sguardo alle marcature, scopriamo che ha in corso una serie gol che, fra casa e fuori, ha raggiunto quota 12 sfide. È cominciata con la rete di Cana al Franchi nel 2013-2014 ed è arrivata al centro di Immobile, sempre a Firenze, un girone fa.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

70 incontri disputati

34 vittorie Lazio

22 pareggi

14 vittorie Fiorentina

120 gol fatti Lazio

65 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Fiorentina 1-0, 24° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Fiorentina 1-0, 8° giornata 2018/2019