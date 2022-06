LAZIO, Doppia apertura per Suarez: Celta chiede 10mln

La Lazio ha incassato una doppia apertura dopo i primi contatti per arrivare al centrocampista spagnolo Denis Suarez, accostato anche alla Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sia il Celta Vigo che l'entourage del giocatore hanno risposto affermativamente alla domanda posta da Tare in merito alla possibilità di mettere in piedi un affare per l'acquisto del giocatore. Suarez ha voglia di provare un'esperienza nuova dopo i fallimenti in Premier e la lunga permanenza in Spagna, il Celta è pronto a cederlo, anche se non con la formula del prestito con obbligo o con diritto come avrebbe auspicato inizialmente il club di Lotito.

La società galiziana chiede 10 milioni di euro, ma c'è apertura alla possibilità di uno sconto magari di un paio di milioni. Al giocatore andrebbe un contratto di poco sopra i 2 milioni che percepisce adesso fino al 2024 in Spagna, ma con un accordo più lungo fino al 2027.