LAZ-FIO, Stasera solo 35mila spettatori all'Olimpico

Non un momento semplice per vivere la Lazio da vicino. I risultati altalenanti e una serenità interna ancora da ritrovare, la squadra di Sarri si appresta ad affrontare la partita di questa sera davanti ad appena 35 mila spettatori. Fino a questo momento sono 5700 i biglietti staccati per la gara con la Fiorentina, davvero pochi pensando allo zoccolo duro di oltre 30 mila abbonati.