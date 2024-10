LAPI, De Gea portiere vero. Su Terracciano scelta giusta

Fonte: Lady Radio

Gianluca Lapi, storico calciante e portiere ex Napoli e Pistoiese, oggi al San Donnino, ha parlato dei temi d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalle prestazioni di David De Gea: "Poco da dire, ha i numeri. Quando uno gioca una carriera in top club è segno che è forte. Andava lasciato riprendere dopo un anno di stop in cui si può perdere le misure dell'area e anche qualcosa nelle uscite, ma tra i pali è molto forte. De Gea è un portiere vero. Il portiere è un ruolo difficile, è un ruolo celebrale. Se la testa è a porto il portiere è forte. Lui si sta riprendendo alla grande e la sua testa sta tornando a funzionare come quando era nei top team".

Confermare Terracciano scelta giusta?

"Sì Terracciano l'anno scorso è stato determinante in alcune partite ed è un ottimo portiere. Non si possono paragonare sono due cose diverse però avere due portieri così è molto importante per la Fiorentina".