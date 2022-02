LADY CEROFOLINI, Tifosi convincetelo... a sposarmi

Giulia Bilotto, fidanzata del portiere viola appena passato all'Alessandria Michele Cerofolini, parla del rapporto con il giocatore a Tuttomercatoweb: "Fummo invitati alla stessa festa di un amico, diciamo che al primo incontro non nacque subito l’amore tra di noi. Poi ci incontrammo in un secondo momento e lì fu amore, infatti da quell’incontro non ci siamo più lasciati. Mi ha fatto innamorare la sua maturità, nonostante la sua giovane età. Mi ha colpito questo suo modo di essere un ragazzo d’altri tempi con grandi valori, è ciò che mi ha fatto innamorare più di lui. Nella vita privata è un rompi.. No, dai scherzo (ride, n.d.r.). E' un ragazzo simpatico, solare e molto allegro praticamente insieme siamo una coppia di pazzi, come ci definiscono i nostri amici ci piace divertirci, però sempre con la giusta maturità, abbiamo i piedi ben saldi a terra. E' scaramantico, però non posso svelare il suo rito prima di una gara altrimenti non funzionerebbe più e in questo caso ci porteremmo sfiga da soli. Amo andare allo stadio e soprattutto quando lui entra in campo e cerca sempre il mio sguardo. Proposta di matrimonio? Noi stiamo insieme da cinque anni ed ancora la proposta non è arrivata, ecco questa potrebbe essere l’occasione giusta, magari cari tifosi convincete voi Michele a farla (ride, n.d.r.)! No dai scherzo, però in realtà la sto aspettando questa

benedetta proposta di matrimonio prima che divento vecchia e magari nella prossima intervista posso raccontarla. Magari è la volta buona".