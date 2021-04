L. FELIPE, Migliora e punta la Fiorentina l'8 maggio

Il difensore della Lazio Luiz Felipe continua a migliorare e per il secondo giorno consecutivo ha lavorato parzialmente con il gruppo, evitando soltanto contrasti e la fase finale con la partitella. Dopo l'allenamento, i test di forza all'Isokinetic. Operatosi alla caviglia il 22 gennaio, come riporta TMW il difensore scalpita per tornare l'8 maggio prossimo a Firenze, per la sfida contro la Fiorentina. Assenti oggi a Formello anche Caicedo ed Escalante.