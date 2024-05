L. ALBERTO, Finita la stagione con una grande soddisfazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto ringrazia tutto il popolo della Laziosul proprio profilo Instagram. Dopo la gara casalinga contro il Sassuolo, in cui non è sceso in campo, lo spagnolo ha condiviso un suo scatto insieme ai suoi figli sotto la Curva Nord, lasciando un messaggio di fine stagione.

Il suo futuro è in dubbio: questa potrebbe essere stato il suo ultimo anno con l'aquila sul petto. Ecco ciò che ha scritto: "Ieri è stata una giornata di grandi emozioni che non si dimenticano facilmente. Finisce la stagione con una grande soddisfazione: la Lazio giocherà in Europa anche nella prossima stagione. Grazie mille a tutti i tifosi che ci appoggiano sempre, specialmente ai ragazzi della Curva".