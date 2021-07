KOUAME, Mezz'ora in campo nello 0-0 col Brasile

Poco meno di mezz'ora in campo per Christian Kouame nella partita che la sua Costa d'Avorio ha giocato nella mattinata italiana contro il Brasile, a Tokyo 2020. Un pareggio 0-0 nella partita valida per la seconda giornata del torneo di calcio dell'Olimpiade, che ha visto un'espulsione al 13' del brasiliano Douglas Luiz e poi a 10 minuti dalla fine un'espulsione anche per Kouassi, della Costa d'Avorio. Partita avara di emozioni dopo le due vittorie al debutto rispettivamente contro Germania e Arabia Saudita.