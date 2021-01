KOUAME, L'agente a colloquio col ds del Torino

Il Torino tra poco scenderà in campo a Milano dove è in ritiro. E secondo quanto racconta Sportitalia c'è stato un incontro tra il direttore sportivo del Torino Vagnati e l'agente, tra gli altri, di Kouame, Michelangelo Minieri. Le due parti hanno fatto il punto, dopo l'incontro di ieri tra l'agente e Barone a Firenze. La Fiorentina per ora non vuole cederlo o comunque vuole guadagnare tempo, visto che Kouame non è una priorità dopo la cessione di Cutrone, mentre il Torino avrebbe fretta di arrivare al giocatore.