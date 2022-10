KOKORIN, In allenamento battevo Vlahovic. Poi...

L'ex attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin ha parlato del motivo della sua cessione al'Aris Limassol al canale Nobel Arustamyan. "A Firenze ha vissuto una vita fantastica, studiavo e giocavo. Ho avuto quattro allenatori di fila e gli infortuni mi hanno impedito di giocare ma c'è anche dell'altro. Alcuni tecnici credevano in me altri no. Quando è arrivato il nuovo allenatore (Italiano, ndr.) non aveva tempo di aspettarmi e così hanno preso nuovi giocatori che hanno fallito. A Firenze mi sono trovato bene anche con molte persone e molto probabilmente, ci tornerò. Nell'allenamento con Vlahovic capivo di poter giocare titolare. Lo battevo spesso e pensavo di meritare il posto ma non fu così, venivo escluso la domenica. Non ho mai fatto polemiche. Ho un contratto, sono un ragazzo adulto. Forse il fatto che non giocassi era una situazione normale per il club viola, quando mi hanno preso stavo bene. Per me è difficile rispondere adesso".