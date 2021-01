KOKORIN/2, Presto sotto la Fiesole. Amo la pasta

Intervistato dai canali social della Fiorentina, il neo attaccante viola Sasha Kokorin ha risposto anche ad alcune domende che sono state rivolte a lui dai tifosi viola. Ecco le sue risposte: “Se sono pronto a segnare sotto la Fiesole con i tifosi? Intanto saluto i sostenitori viola… i miei compagni mi hanno già fatto vedere dove dovrò esultare dopo un mio gol, ovvero sotto la Fiesole: spero di vedervi presto tutti allo stadio. Io in campo “cattivo”? Sul campo prometto di essere davvero un bad boy. La mia musica preferita? Con la musica italiana vi stupirò col tempo… ma ascolto un po’ di tutto. I piatti tipici italiani che amo? I maccheroni, il cappuccino e in generale la pasta. Dove giocherò in campo? Io sono un giocatore a disposizione del mister, sono un suo “soldato” per cui gioco dove vuole. Ribery? Sono contento di aver trovato un giocatore del suo livello in questa squadra: è un orgoglio per me giocare con lui. L’allenamento di oggi? Mi è dispiaciuto non potermi allenare a pieno con i miei compagni, sto lavorando a parte con una seduta personalizzata ma non vedo l’ora di lavorare in gruppo”.