KEAN, Presente alla festa di Guess Jeans a Pitti Uomo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Per festeggiare la sua terza volta al Pitti Uomo, l'azienda Guess Jeans ha trasformato la Stazione Leopolda di Firenze nel luogo più caldo della città con un party che ha radunato non solo il pubblico del Pitti, ma anche fan del marchio e semplici curiosi pronti a divertirsi. Una volta arrivati, gli ospiti sono stati accolti dallo spazio ribattezzato Stone to Air, per poi arrivare nel cuore del party animato da DJ Hiver, DJ Tennis e Francesco Del Garda.

Inoltre hanno preso parte all'evento non solo i due protagonisti della campagna Guess Jeans Gene Gallagher e Kai Isaiah Jamal, ma anche altre celebrities come Sfera Ebbasta, Artie 5ive e l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Sul sito di GQ Italia, è possibile vedere alcune immagini dell'evento, compreso il look della punta viola (CLICCA QUI).