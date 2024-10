KEAN, Lombalgia per l'attaccante viola: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la vittoria di ieri, Moise Kean in mattinata ha raggiunto il ritiro della Nazionale. Il c.t. Luciano Spalletti ha infatti convocato l'attaccante viola per gli impegni in Nations League contro Belgio e Israele.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Figc ha diramato un comunicato dove si legge che Moise Kean ha accusato una lombalgia ed oggi verranno valutate le sue condizioni. Il c.t. quindi ha deciso di aggiungere un attaccante ai convocati: si tratta di Lorenzo Lucca dell'Udinese.