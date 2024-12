KEAN, Ieri sera il listening party. Ecco i compagni presenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come mostrano le immagini pubblicate dall'account TikTok di NSS Sport, ieri sera a Milano si è tenuto il primo listening party di Chosen, l'album ufficialmente pubblicato pochi minuti fa dall'attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Alla festa, dove il bomber viola è stato l'assoluto protagonista, erano presenti anche alcuni compagni di squadra, come Gudmundsson e Gosens, oltre a ex compagni ai tempi della Juventus, come McKennie e Iling-Junior (ieri in campo con il Bologna). Presente anche Zito Luvumbo del Cagliari. Ecco le immagini: