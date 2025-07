Galderisi e il possibile passaggio di Kean al Napoli: "Fossi in lui non avrei dubbi"

Sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e attuale opinionista Giuseppe Galderisi ha dato il suo parere a proposito di Moise Kean e della sua possibile cessione al Napoli: "E' quasi impossibile dire di no al Napoli. Sono curioso di sapere come stanno affrontando tutto questo. Lukaku e Kean possono giocare insieme? Se la guardo dal lato di Kean, non avrei dubbi, a meno che non voglia andare a guadagnare i soldi arabi. ma se dovessi pensare alla carriera, il Napoli sta facendo cose importanti e quindi lì ti giocheresti non solo in campionato ma anche la Champions. Conte sta organizzando varie soluzioni tattiche e con tante scelte".

Prosegue Galderisi: "Kean non può fare l'esterno, deve fare la punta. Lo devi liberare, alla Fiorentina ha fatto bene perché aveva campo aperto. Nel 4-3-3 ci gioca esterno ma non è la sua posizione. Se vai lì sai che c'è più concorrenza e difficoltà, ma Conte dovrebbe pensare a un 3-5-2 per farlo giocare".