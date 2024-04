KAYODE, 16' tra gli U20 più utilizzati al mondo

Fonte: Rivistaundici.com

Il dibattito sullo sfruttamento dei giovani talenti nel campionato italiano ha acceso i riflettori sul palcoscenico del calcio nazionale. Spesso relegati in panchina o spediti a maturare esperienza in Serie B attraverso continui prestiti, i giovani trovano difficile sfondare nel calcio di vertice del nostro paese. Le cifre infatti non mentono e offrono una visione chiara della situazione attuale.

Questi i dati presentati dall'osservatorio calcistico CIES: tra i 100 giocatori sotto i 20 anni che hanno accumulato più esperienza a livello senior nell’ultimo anno, soltanto due rappresentano la Serie A. Tra questi il giovane talento della Fiorentina Micheal Kayode. Il terzino viola, con ben 2586 minuti accumulati tra Serie A e Conference League, si posiziona al sedicesimo posto in questa particolare classifica, davanti anche al fantasista della Juventus, Kenan Yildiz.