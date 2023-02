JUVENTUS, Su Kaio Jorge c'è il Cruzeiro di Ronaldo

L'attaccante della Juventus Kaio Jorge può tornare in Brasile e vestire la maglia del Cruzeiro. L'indiscrezione lanciata nella notte in Brasile trova conferme negli ultimi minuti anche in Italia, col club del presidente Ronaldo che in queste ore sta trattando l'attaccante classe 2002 pronto a tornare in campo dopo un grave infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro che l'ha tenuto lontano dal rettangolo verde di gioco per circa un anno.

Nel corso della trasmissione 'Momento Esportivo', Ronaldo pur senza parlare della trattativa è intervenuto in diretta dimostrando di conoscere la situazione del ragazzo: "Kaio Jorge ha avuto un infortunio simile al mio, al tendine rotuleo, e sta ancora recuperando. Alla Juventus è stato molto sfortunato, proprio all'inizio ha avuto questo infortunio. Gli auguro tutta la fortuna del mondo e una buona guarigione", ha detto.