JUVENTUS, Danilo out a Monza. A rischio per la Viola?

Come riporta tuttomercatoweb.com, il difensore della Juventus, Danilo, non scenderà in campo nel match contro il Monza. Il brasiliano, infatti, è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita contro la squadra allenata da Nesta a causa di una leggera distorsione alla caviglia.

Un infortunio che apre a scenari sia per quanto riguarda il futuro del calciatore in maglia bianconera, sia per la prossima sfida dei bianconeri, che tra sette giorni accoglieranno la Fiorentina allo Stadium, match per il quale Danilo potrebbe non recuperare. Sullo sfondo di questa esclusione, però, ci sarebbero, come riporta il portale, anche le voci di mercato che vedono il Napoli in pressing su di lui a gennaio.