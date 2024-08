JUVE, Preso Conceicao. Domani arriva Koopmeiners

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus scatenata sul mercato: dopo l'acquisto di Nico Gonzalez, arriva un'altra ufficialità, col terzo acquisto (il più atteso) dietro la porta. Intanto, da pochi minuti è ufficiale l'arrivo in prestito oneroso (7 milioni +3 di bonus) di Francisco Conceicao, esterno del Porto. Poi, a breve, dovrebbe arrivare anche la parola fine alla telenovela dell'estate: come riporta infatti Tuttomercatoweb.com ci siamo, Teun Koopmeiners sarà un giocatore della Juventus. La società bianconera che ha trovato tutti gli accordi del caso con l'Atalanta proprio in questi minuti. E la conferma arriva dal fatto che per la giornata di domani sono state fissate le visite mediche del centrocampista olandese al J Medical.

Un'operazione che poggia le basi già nelle primissime settimane di questa calda estate di calciomercato, con la Juventus di Cristiano Giuntoli che fin da subito ha individuato nel classe '98 il perno su cui costruire la nuova squadra di Thiago Motta, l'unica per ora a punteggio pieno in Serie A. Col giocatore la base d'accordo esisteva già da tempo, con un quinquennale da 4,5 milioni di euro pronto per essere firmato. Mentre con la Dea la trattativa è stata lunga e complessa e si è chiusa solo in queste ore, con gli accordi definitivi trovati fra tutte le parti in causa. Nelle prossime ore il giocatore sarà a Torino e domani mattina come detto sosterrà i test medici di rito prima di firmare il suo nuovo contratto e mettersi a disposizione di Thiago Motta per dare il via alla nuova avventura in bianconero.