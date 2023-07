JUVE, Possibile scambio Vlahovic-Lukaku col Chelsea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a tenere banco il futuro di Romelu Lukaku, che dopo il prestito all'Inter è tornato al Chelsea. Il Corriere dello Sport a firma Ivan Zazzaroni racconta come Big Rom abbia trovato sul finire di giugno un accordo con la Juventus. Il Chelsea però ha fretta e attende un'offerta dei bianconeri, che sono vincolati dall'addio di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo piace a diverse squadre in Europa, dai Blues, al PSG, passando per il Bayern, ma non sembra essere la prima scelta di nessuna di queste squadre. Ma senza l'addio dell'ex Fiorentina difficilmente la Juventus potrà tentare il colpo Lukaku.