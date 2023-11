JUVE, Plusvalenza Mandragora non era da contabilizzare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La plusvalenza effettuata nel 2019 dalla Juventus e riguardante Rolando Mandragora non doveva essere contabilizzata secondo Deloitte. Mandragora viene acquistato nel gennaio 2016 dal Genoa per 6 milioni di euro più 6 di bonus. I bianconeri lo vendono nel 2018 per 20 milioni all'Udinese, rilevando una plusvalenza di 14 milioni nel bilancio chiuso al 30 giugno del 2019. L'azienda Deloitte rileva che il riacquisto di Mandragora (per 10 milioni più 6 di bonus nel gennaio 2021), era probabilmente un passaggio obbligato e non un diritto.

Quindi che la perdita del bilancio chiuso al 30 giugno 2022 doveva essere inferiore di 4 milioni, mentre il patrimonio netto inferiore di 7 milioni. Così come la perdita dell'esercizio 2023 - dopo che Mandragora è stato venduto alla Fiorentina - sarebbe stata inferiore di altri 7 milioni. Mandragora, peraltro, non gioca alla Juventus proprio dal 2018, visto che al momento del riscatto dall'Udinese, nel gennaio 2021, è stato ceduto in prestito al Torino per 18 mesi e poi venduto alla Fiorentina per circa 10 milioni di euro. A riportarlo è TMW.