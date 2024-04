JURIC, Il Torino merita di tornare in Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita del derby contro la Juventus, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato anche della lotta per un posto in Europa in cui è implicata anche la Fiorentina. Il tecnico croato ha sottolineato come i granata meritino di tornare a giocare nelle coppe internazionali: "Diciamo che mi sono reso conto che ormai il Torino, anche per la storia che ha, merita l’Europa e dobbiamo fare il possibile per tornare a quei livelli".

Juric ha poi spiegato cosa manca ai granata cosa manca per essere tra le prime 5-6 squadre in classifica: "Abbiamo giocatori leggeri. Oggi abbiamo giocato bene ma la differenza tra le grandi squadre è anche nella mancanza di super qualità. Abbiamo fatto bene in questi 3 anni ma abbiamo perso diversi giocatori importanti. Abbiamo sostituito bene ma ci manca sempre qualcosina. C’è rammarico perché da 4-5 mesi giochiamo bene e siamo sul pezzo. Ci manca qualcosina per arrivare più su".