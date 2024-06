JOVETIC, Ritorno in viola? Non sarebbe un caso raro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Partendo dalla possibilità di un ritorno a Firenze di Stevan Jovetic, La Nazione oggi in edicola fa il punto sui tanti ritorni in casa viola avvenuti nel corso degli ultimi vent'anni. A partire dai dirigenti, oggi Daniele Pradè, di nuovo Direttore Sportivo dopo tre anni, e in passato Pantaleo Corvino, tornato nel 2016 dopo 4 anni da l'ultima volta in viola. Tra gli allenatori come non citare Montella, Iachini e Prandelli, mentre tanti sono stati i calciatori. Da Gollini a Donadel, passando per Dainelli, Aquilani e Borja Valero.

Parlando di un attaccante però impossibile non citare Luca Toni, tornato a Firenze nel 2012 dopo 5 anni al Bayern Monaco, e Alberto Gilardino, che in viola era tornato nel 2015 due anni dopo la sua partenza. Jovetic è andato via da Firenze nel 2013 e tornerebbe in Toscana dopo oltre dieci anni. Tra i giocatori che sono tornati a Firenze dopo un decennio o più Cristiano Zanetti, rientrato in viola nel 2009, Viviano, andato via nel 2002 e tornato nel 2012, e Diamanti, tornato nel 2015 dopo aver giocato nella Florentia Viola in SerieC2.