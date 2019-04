JACOBELLI, Jovetic resterà alla Fiorentina

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Xavier Jacobelli parla del momento della Fiorentina:

"Questi risultati sono dovuti a varie concause e al fatto che Rossi, così come non doveva essere demonizzato nei momenti peggiori, ora si può dire che abbia dato il suo contributo alla rinascita della Fiorentina, ma non ne è l'unico artefice e poi è normale che gli ci sia voluto un po' di tempo per plasmare la squadra che voleva".

Jovetic è ambito da tante squadre italiane ed estere, riuscirà la Fiorentina a trattenerlo anche per la prossima stagione?

"Quando un giocatore è bravo è normale che lo vogliano molte squadre, ricordiamoci che Corvino lo ha preso e ha creduto in lui quando era ancora sconosciuto... Se rimarrà o no a Firenze dipende dalla famiglia Della Valle, nel mercato non c'è mai niente di scontato, ma credo che resterà a Firenze, perché lui vuol rimanere lì e gli è stato rinnovato il contratto per quattro anni"