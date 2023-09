ITALIANO, Nico non al 100%. I gol delle punte arriveranno

FirenzeViola.it

Consuete dichiarazioni pre-partita ai canali social del club per Vincenzo Italiano. Niente conferenza per il tecnico della Fiorentina, che ha parlato però al profilo ufficiale della società presentando così il momento dei viola e le incognite della trasferta di Frosinone: "Abbiamo bisogno di far punti ora, bisogna mettere fieno in cascina per alzare la classifica e l'autostima. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Udine ed anche la concretezza mostrata nonostante la sofferenza. Non avendo tantissime situazioni davanti, siamo riusciti a sbloccare la partita e tenere il risultato. Sono soddisfatto però soprattutto perché quando arriviamo negli ultimi metri riempiamo l'area con tanti uomini ed in tanti sono decisivi in zona-gol. Vuol dire che partecipiamo tutti in fase offensiva. Son convinto che a breve arriveranno anche i gol degli attaccanti e degli esterni che ancora non hanno segnato.

Nico? Sta bene, non è al 100%, poi vediamo come utilizzarlo. Sull'infortunio di Dodò dico che mi dispiace tantissimo. Stava per tornare il Dodò straripante, ci dava tanto in campo e anche fuori coi suoi sorrisi ed il suo atteggiamento. Ci abbiamo parlato, siamo convinti tornerà più forte di prima".

E sul Frosinone: "Sta facendo davvero bene in questo avvio di stagione. Sono la dimostrazione che non ci sono partite o avversari semplici. Hanno grande entusiasmo, lo stadio spingerà fortissimo e sono una squadra temibile, quindi da affrontare con massima attenzione.