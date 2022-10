ITALIANO, Meritavamo di più. Esultanza Jovic…

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter: “Sinceramente non so neanche cosa dire. Penso all’ennesimo dubbio su gol subito, c’è un fallo a favore nostro non fischiato. Era come averla vinta aver ribaltato la partita nel 3-3. Era un premio per i ragazzi questi pareggio. È una sconfitta immeritata. Dzeko ha fatto fallo su Milenkovic, non è il primo fallo dubbio che ci fa perdere punti. Subiamo troppi gol su palla nostra, ci mettiamo del nostro nel perdere le partite. La cosa positiva è che hanno segnato tutti gli attaccanti ma perdiamo lucidità in difesa. Contro le grandi ci esaltiamo e contro le altre caliamo di concentrazione. Stiamo credendo, anche oggi meritavamo qualcosa in più. Ogni palla perse concediamo azioni pericolose all’avversario. Oggi era necessario giocare con un attaccante in più. Ho visto i ragazzi abbattuti ma sanno che possono uscirne. Esultanza Jovic? Credo che non far gol per gli attaccanti è il male peggiore. Luka è un ragazzo sensibile, voleva spaccare il mondo quando è arrivato, ora sta migliorando. Mi auguro che questi gol, sia il suo che quello di Cabral, possano essere linfa. Giocare in Europa ti da tanto perché giochi con squadre con intensità elevatissima, però si perdono anche allenamenti e fai fatica a recuperare”.