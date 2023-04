ITALIANO, La Conference ha insegnato. Le 18 gare in più...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano ha parlato a Mediaset dopo il grande traguardo raggiunto: "Questa annata è incredibile. Se non erro è la cinquantesima partita, ma continuiamo ad andare forte. Abbiamo fatto una gara matura, difendendo il doppio vantaggio. Questo è il regalo per tutto il pubblico che ci ha spinto, siamo felici di aver regalato questo sogno".

Prosegue: "Subire gol poteva compromettere una partita che ci vedeva in vantaggio. In Conference non abbiamo gestito bene, ma abbiamo imparato la lezione non concedendo niente alla Cremonese. Poi sui corner e i tanti cross potevamo essere più concentrati e fare gol".

Ancora: "Non volevamo concedere nulla e lasciare spazi per Ikonè e Gonzalez. Poi anche loro sicuramente avranno pensato alla Conference e hanno badato al sodo. Chiaramente volevamo segnare, ma nei doppi confronti è importante passare il turno. Già domenica ripartiamo, c'è una gara importante".

In campionato avete ridotto le marce?

"Secondo me qualcosina toglie sotto tutti gli aspetti. Arrivi il venerdì mattina e poi devi rigiocare subito. Tante squadre hanno partite in meno, un girone in meno. 18 partite in più sono tante. Mancano sette partite e tanti punti, ma con la giusta attenzione possiamo recuperare anche in campionato".