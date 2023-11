ITALIANO (DAZN), È mancato il gol. Serve la giocata individuale

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sulla sconfitta di stasera:“Analizzando la partita, gli ultimi dieci minuti del primo tempo abbiamo concesso qualcosa di troppo e abbiamo subito il gol. Nel secondo tempo c’è stata un’ottima reazione da parte nostra, mi sono piaciuti i ragazzi. Non possiamo non trovare nemmeno un gol con tutte queste occasioni create, dobbiamo migliorare su questo. Creare così tanto a San Siro contro il Milan è un grande merito ma serve più ferocia. Almeno un gol dovevamo farlo, sarebbe stato meritato. Abbiamo fatto un secondo tempo da grande squadra”.

Il rammarico è il primo tempo, nel secondo tempo invece molto meglio: “È vero. Nel primo non siamo riusciti a scardinare il Milan. Nella prima mezz’ora abbiamo avuto il pallino, siamo arrivati negli ultimi venti metri ma è stato più complicato. Nel secondo qualcosa doveva fruttare. Dobbiamo ricercare qualcosa in più anche a livello individuale, prendere in mano la situazione, trovare la giocata, un guizzo, perché non è la prima volta che capita, è un peccato non prendere punti e non dare continuità alla vittoria contro il Bologna. Dobbiamo cercare di diventare fortissimi, perché spesso facciamo vedere di essere forti, ma manca quel passo in più. Dobbiamo trovarlo con il lavoro, siamo sulla strada giusta, manca poco”.

Mancano i gol degli attaccanti, forse anche le critiche pesano sulla loro testa: “Allora non bisogna più farli giocare se ragioniamo così. Se ci sono problemi di testa dove non riesci a reagire allora diventa un qualcosa di irreparabile. Bisogna farci qualche domanda a livello individuale. Uscire dopo una partita del genere senza gol, se fosse capitato a me quando giocavo, oltre ad essere arrabbiato forse c’era anche dell’altro. Dobbiamo continuare a mettere in difficoltà squadre più forti di noi, anche squadre corazzate come questa, e forse troveremo quel talento che può sbocciare da un momento all’altro”.

Cosa le rimane impresso di questa serata?

“In queste partite, e non è la prima volta che capita alla Fiorentina in questi anni, non riesco a capire come non si riesca a buttare la palla dentro. Vedo molte partite dove al minimo assedio, al minimo dominio tutti riescono a trovare la giocata giusta, qualche situazione per andare in gol, noi in questo frangente qua non riusciamo ad essere decisivi e dobbiamo trovare la soluzione, come l’abbiamo trovata anche anno scorso in avanti”.