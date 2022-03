ITALIANO, Empoli? Non ripeteremo errori d'andata

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara contro l’Empoli: “Abbiamo tanti nazionali che rivedrò quasi tutti solo oggi. In tre giorni con la squadra al completo dovremo preparare questa partita importante a cui teniamo molto. Dopo le pause per le Nazionali a volte balbettiamo, quindi dovremo prepararla bene e ripartire col piede giusto".

Uscite a testa alta da San Siro ma con due punti in "meno"…

“Non vorrei parlare di punti, ne siamo usciti a testa alta per la grande prestazione e per aver messo in difficoltà i campioni d’Italia. Per me è come se avessimo vinto, per il modo in cui ci siamo espressi

Come affronterete l’Empoli?

“Fuori casa ha vinto tante partite, è una squadra pericolosa che attacca con tanti uomini. Quando iniziano a essere in giornata possono essere molto pericolosi, noi dobbiamo sfruttare il nostro pubblico. Questa squadra è in crescita, possiamo crescere ulteriormente e cercheremo di fare una grande partita”.

Cosa non ripetere della gara d’andata?

“Abbiamo sbagliato alcune occasioni nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo buttato via un risultato positivo che era meritato. Non dobbiamo commettere questi errori, ma rimanere concentrati e rispettare l’Empoli”.

Con gli stadi al 100% avrete un aiuto in più…

“Finalmente riavremo tutti i tifosi con noi. Questo stadio ti trascina, l’abbiamo dimostrato con il fatto che in casa abbiamo ottenuto tante vittorie e tanti punti. Cercheremo di dare loro tante soddisfazioni”.

Cosa pensa della prestazione di Biraghi in nazionale?

“Ha fatto degli assist importanti, cercheremo di stimolarlo perché dovrà farli anche nella Fiorentina”.