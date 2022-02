ITALIANO, Con il Sassuolo sarà dura. Cabral...

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Qui ho trovato un gruppo di lavoro affiatato e che mi ha dato tante soddisfazioni. in questo momento ho trovato qualcosa che mi porta a dare qualcosa in più ogni giorno. Abbiamo ricreato l'entusiasmo che cercavamo. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita. Il Sassuolo quest'anno ha fatto grandissime cose, ha battuto quasi tutte le grandi e negli ultimi anni ha fatto sempre bene. Cabral? Sta crescendo e migliorando, migliora anche l'intesa con i compagni, ci darà tanto. Ci sarà spazio anche per lui. Dobbiamo avere la testa nel prossimo im,pegno di campionato contro il Sassuolo, non dobbiamo pensare alla Coppa Italia, ci penseremo subito dopo la gara del Mapei. I ragazzi e questo gruppo mi sta spronando molto e allo stesso tempo anche io cerco di tirare fuori da loro il fuoco che hanno dentro. Gonzalez e Torreira? Sono due sudamericani che hanno dentro la voglia di sacrificarsi e aiutare. Sentono le partite come le vivo io. Hanno entrambi grandi margini di miglioramento. Nico a gol può fare di più e Torreira a livello di assist".