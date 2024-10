ITALIA, Nunziata convoca Bove e Kayode in Under21

FirenzeViola.it

Oltre a Moise Kean che risponderà alla convocazione del Commissario Tecnico Luciano Spalletti e a Tommaso Martinelli che giocherà con l'Under 19, altri due calciatori della Fiorentina vestiranno l'azzurro in questa sosta per le nazionali. Si tratta di Michael Kayode e Edoardo Bove. Sia il classe 2004 che l'ex Roma infatti sono stati convocati dal C.T. Nunziata per la sfida contro l'Irlanda, in programma martedì 15 ottobre a Trieste, valida per le qualificazione ad EURO2025. Oltre ai due calciatori viola Nunziata ha chiamato anche il centrocampista del Monza di proprietà della Fiorentina Alessandro Bianco. Di seguito la lista completa dei 26 convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Viti (Empoli), Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley)