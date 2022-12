ITALIA, Mancini: "Stage positivo, alcuni mi hanno colpito"

Con il triangolare ‘in famiglia' sul campo di Coverciano intitolato a ‘Enzo Bearzot’ si è chiusa oggi la seconda e ultima parte dello stage della Nazionale Italiana: -tre giorni di lavoro e sessantasei giocatori coinvolti, in una nuova ‘tappa’ del percorso intrapreso già nella scorsa stagione dalla FIGC, per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare così la base dei calciatori selezionabili- si legge sul sito della Federazione Italiana. Tanti Under21 e rivelazioni di questa prima parte di campionato presenti agli allenamenti svolti agli ordini del CT Roberto Mancini, tra loro anche quattro giocatori di proprietà della Fiorentina, Christian Dalle Mura (in prestito alla SPAL) Niccolò Pierozzi (IN prestito alla Reggina), il classe 2002 Alessandro Bianco, già nel giro della prima squadra, ed il promettente portiere classe 2006 Tommaso Martinelli.

Ecco le parole di Roberto Mancini al termine di questa tre giorni: “Questo stage si porta dietro un bilancio positivo, perché abbiamo potuto conoscere meglio dei ragazzi che vediamo solo sporadicamente; e poi un conto è vederli solo dalla tribuna e un altro poterli osservare da vicino… Questo è il secondo stage che organizziamo e ci sono dei calciatori che mi hanno colpito per le loro grandi qualità. Il 2023 azzurro? La prima partita del prossimo anno sarà nuovamente contro l’Inghilterra e sarà importante oltre che di prestigio, perché sarà l’esordio nel nostro percorso di qualificazione ai prossimi Europei”.