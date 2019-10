ITALDONNE, Guagni titolare, Girelli subito a segno

In campo in questi minuti l'Italdonne di Milena Bertolini contro la Bosnia, per la partita di qualificazione agli Europei del 2021, con la viola Alia Guagni titolare e il portiere Durante in panchina. Pronte e via, le azzurre in vantaggio dal 3' minuto con Girelli. Ecco le formazioni titolari

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Galli, Rosucci; Giacinti, Girelli.

A disp.: Durante, Aprile, Bergamaschi, Greggi, Sabatino, Marinelli, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Boattin, Glionna, Tucceri Cimini.

CT: Milena Bertolini

BOSNIA (4-3-3): Haracic; Dijakovic, Nikolic, Hasanbegovic, Krso; Am. Spahic, Ahmic, Aleksic; Spasojevic, Hamzic, Kapetanovic.

A disp.: Hodzic, Hasanbegovic, Sakotic, Vujadin, Bektas, Gacanica, Koprena, Masinovic, Damjanovic, Milovic, Grebenar.

CT: Samira Huren